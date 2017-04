Dass solche Fragen nicht ignoriert werden sollten, ist in der Zunft unbestritten. „Für ethische Fragen der Forschung haben wir in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften noch keine gute Sensorik. Hier steht uns ein schwieriger Lernprozess bevor“, bekennt Ökonomin Riphan. Und DIW-Mann Wagner fordert, schon in der Lehre und insbesondere der Doktorandenausbildung einen Ethikblock einzubauen und dort „Grundsätze der Selbstreflexion zu vermitteln“.