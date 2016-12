FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat in den Tagen vor Weihnachten ihre in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe weiter gedrosselt. In der Woche bis zum 26. Dezember nahmen die EZB und die nationalen Notenbanken der Euro-Zone öffentliche Schuldpapiere im Umfang von 15,07 Milliarden Euro in ihre Bücher, wie die Euro-Wächter am Dienstag mitteilten.

In der Woche davor waren es 16,28 Milliarden Euro. Vom 22. Dezember bis zum 30. Dezember wollen die Währungshüter mit den Käufen pausieren und diese dann erst wieder am 02. Januar fortzusetzen.