BerlinDas gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die umstrittene Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. „Die Zinsen müssen in absehbarer Zeit in der Nähe von Null bleiben“, forderte IMK-Chef Gustav Horn am Mittwoch in Berlin. Die expansive Geldpolitik müsse schon deswegen fortgesetzt werden, um die dringend nötige Trendwende hin zu deutlich mehr Investitionen zu ermöglichen.

Horn hält in diesem Jahr 30 Milliarden Euro mehr staatliche Investitionen in Deutschland für möglich, ohne die Schuldenbremse zu verletzten. Ein Ausstieg der Europäischen Zentralbank aus ihrem umfassenden Wertpapierankauf zur Ankurbelung der Konjunktur würde nach seiner Auffassung zu großen Risiken führen.