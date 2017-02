BrüsselAuf Fragen zum neuen US-Präsidenten Donald Trump, reagiert EZB-Präsident bislang sehr zurückhaltend. Auch bei seinem Auftritt vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments in Brüssel am Montag ließ er sich kaum aus der Reserve locken. „Wir müssen sehen, was die Amerikaner machen wollen,“ sagt er zum Beispiel. Eine Ausnahme gab es jedoch, wo Draghi deutlich wurde: Eine schwächere Regulierung der Finanzbranche hält er für keine gute Idee. „Das Letzte, was wir im Augenblick brauchen, ist eine Lockerung der Regulierung,“ sagte er. Die Vorstellung, dass sich die Situation vor der Finanzkrise wiederholen könne, sei sehr beunruhigend.

Eine lockere Geldpolitik und schwache Regulierung sei genau jene Kombination, die zur Finanzkrise geführt habe. „Ich sehe keinen Grund das Regulierungsniveau zu lockern,“ so Draghi.