FrankfurtWenn Mario Draghi am heutigen Donnerstag vor die Presse tritt, kann er sich auf eine Frage gefasst machen. Sie lautet: Wann beginnt die Notenbank mit dem Herunterfahren ihrer Anleihekäufe – dem so genannten Tapering? Bislang hat Draghi jede Andeutung dazu vermieden. „Wir haben beim letzten Mal nicht über Tapering gesprochen. Und wir haben übrigens auch dieses Mal nicht über Tapering gesprochen“, betonte er auf seiner Pressekonferenz im Januar.

Auch an diesem Donnerstag wird Draghi wohl nicht den Anfang vom Ende der Anleihekäufe einläuten. Doch an den Märkten wird schon längst darüber spekuliert, und der EZB-Chef gerät zunehmend in die Defensive.