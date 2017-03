FrankfurtDie Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Geldhäuser aufgefordert, ihre Bestände an faulen Krediten zu verringern. Die Institute sollten „realistische und ambitionierte“ Strategien zur Reduzierung ihrer Problemdarlehen umsetzen, teilte die EZB am Montag mit. Unter anderem sollten die Banken sicherstellen, dass es Anreize für Manager gebe, wenn sie solche Strategien verfolgen. Geldhäuser in Europa schieben einen Berg an faulen Krediten von mehr als einer Billion Euro vor sich her. Hat eine Bank zu viele Problemdarlehen in den Büchern, bremst das die Fähigkeit, neue Darlehen an Kunden zu vergeben.