Die französische Zentralbank hat die Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre erhöht. 2017 dürfte das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent steigen, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Die bisherige Schätzung für dieses Jahr lautete 1,6 Prozent. Die Regierung erwartet 1,7 Prozent. Bis zum Ende der Dekade geht die Zentralbank jährlich jeweils von einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 1,6 bis 1,8 Prozent aus. Zuvor hatte sie mit nur 1,6 Prozent in jedem Jahr kalkuliert.

2019 und 2020 könnte sich das Wachstum sogar noch beschleunigen, falls die von der Regierung in Paris geplanten Reformen Früchte trügen, stellte die Notenbank in Aussicht. Präsident Macron will mit Reformen die Arbeitslosigkeit senken. Steuersenkungen, ein flexiblerer Arbeitsmarkt und Investitionen in die Ausbildung sollen dabei helfen. Die Arbeitslosenquote dürfte in diesem und nächstem Jahr 9,6 Prozent betragen, bevor sie bis 2020 allmählich auf 8,8 Prozent sinken sollte.