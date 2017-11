Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen ist trotz der schwierigen Regierungsbildung so gut wie nie zuvor. Der Geschäftsklimaindex stieg im November überraschend um 0,7 auf den Rekordwert von 117,5 Punkten, wie das Münchner Ifo-Institut am Freitag zu seiner monatlichen Umfrage unter 7000 Managern mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen einen leichten Rückgang auf 116,6 Punkte erwartet. "Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Hochkonjunktur zu", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Manager beurteilten ihre Geschäftslage zwar etwas schlechter, die Aussichten für die kommenden sechs Monate dagegen besser als zuletzt.

Besonders in der Industrie hellte sich die Stimmung auf: Hier sind die Firmenchefs so guter Dinge wie nie zuvor. "Treiber dieser Entwicklung waren die deutlich optimistischeren Erwartungen", sagte Fuest. Die exportabhängige Industrie profitiert vom anziehenden Welthandel und dem Aufschwung in der Euro-Zone. Auch im Großhandel verbesserte sich das Klima, während es sich im Einzelhandel und in der Baubranche eintrübte. Die positive Stimmung ermunterte Anleger zum Einstieg in den Aktienmarkt. Der Dax stieg nach einem verhaltenen Handelsstart um etwa 0,2 Prozent.