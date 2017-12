Die deutschen Dienstleister gehen mit Rückenwind ins neue Jahr. Das Barometer für das Geschäftsklima stieg im Dezember um 0,5 auf 111,7 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit November 2016, wie das Münchner Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter 2500 Unternehmen mitteilte. Diese beurteilten ihre Geschäftslage merklich besser, während die Aussichten für die kommenden Monate so optimistisch wie seit einem Jahr nicht mehr eingeschätzt wurden. "Die Unternehmen wollen mehr Personal einstellen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

In den einzelnen Dienstleistungsbranchen fielen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Im IT-Bereich verbesserte sich das Geschäftsklima merklich. "Unternehmensberater und Public-Relations-Manager blicken hingegen deutlich weniger optimistisch auf das kommende Halbjahr", hieß es. In der Werbeindustrie zog das Barometer spürbar an.