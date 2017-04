„Die Butter ist aber teuer geworden“, mag so mancher gedacht haben, als er in den vergangenen Monaten vor dem Kühlregal im Supermarkt stand. Zügig sind die Butterpreise im vergangenen Sommer gestiegen. Im März 2017 war das halbe Pfund dann im Durchschnitt ein Drittel teurer als ein Jahr zuvor, hat das Statistische Bundesamt ausgerechnet. 33 Prozent Preisaufschlag. Das ist einer der Momente, in denen Inflation für Verbraucher greifbar wird.

Der Staat erfasst die Inflation viel umfassender, akribischer, aber diese Inflation ist für Verbraucher schwerer zu fassen - zumal sie auch in winzigen Dosen verabreicht wird. Soeben hat das Statistische Bundesamt eine Teuerung von plus 1,6 Prozent gegenüber März 2016 bestätigt. Die amtliche Inflationsrate ist im März also wieder gesunken, im Februar hatte sie noch bei 2,2 Prozent gelegen. Das erschien nach mehreren Jahren ungewöhnlich niedriger Inflationsraten mit einer Null vor dem Komma schon als ein hoher Wert. Wirklich spürbar ist sie aber vor allem längerfristig, wenn das Haushaltsgeld mit den Jahren immer knapper wird.