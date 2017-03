Die höhere Teuerung nage an der Kaufkraft, die dadurch "spürbar geschmälert" werde, erklärte das IfW. Der private Konsum werde deshalb nicht mehr so stark zum Wirtschaftswachstum beitragen wie zuletzt. "Dafür nimmt der Investitionsaufschwung jedoch wieder Fahrt auf", erwartet das Institut. So sollten die Unternehmen wieder mehr Geld in Maschinen, Fahrzeuge und andere Ausrüstungen stecken. "Zudem dürften die Exporte mit der allmählichen Belebung der Weltkonjunktur wieder zunehmend den Aufschwung stützen."

Die Preise in Deutschland sind im Februar so stark gestiegen wie seit rund fünf Jahren nicht mehr. Getrieben wurden sie vor allem von steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen.

Das Bruttoinlandsprodukte dürfte deshalb in diesem Jahr um 1,7 Prozent und 2018 sogar um 2,0 Prozent zulegen, bekräftigten die Experten ihre bisherigen Prognosen. 2016 betrug das Plus 1,9 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft driftet nach und nach in die Hochkonjunktur", sagte IfW-Experte Stefan Kooths. "Insgesamt gewinnt der Aufschwung zunehmend an Breite." Das macht sich auch in den Kassen der öffentlichen Haushalte bemerkbar. Sie dürften sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr Überschüsse von jeweils rund 20 Milliarden Euro einfahren, sagt das IfW voraus.