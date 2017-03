Die anziehenden Preise und der Aufschwung in der Euro-Zone machen nach Ansicht der Wirtschaftsweisen eine baldige Abkehr vom EZB-Kurs des billigen Geldes nötig. „Diese Geldpolitik ist nach wie vor zu expansiv. Und die daraus erwachsenden Risiken, etwa für die Finanzstabilität, nehmen weiter zu“, heißt es in der am Montag vorgelegten aktualisierten Konjunkturprognose der deutschen Top-Ökonomen. Die Europäische Zentralbank (EZB) solle die Beendigung ihres Ankaufprogramms „so bald wie möglich“ einleiten.

Die Notenbank will die umstrittenen Anleihenkäufe jedoch bis mindestens Ende 2017 fortsetzen, wie EZB-Chef Mario Draghi nach der jüngsten Zinssitzung betonte. Der Leitzins für die Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld liegt seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Die Währungshüter wollen mit der lockeren Geldpolitik die Wirtschaft ankurbeln und die Inflationsrate im Euroraum wieder an ihre Zielmarke von knapp unter zwei Prozent heranführen – ein Wert, der jüngst bereits übertroffen wurde.