BerlinDie Wirtschaft der Euro-Zone ist nach Einschätzung von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet nach wie vor auf eine massive geldpolitische Unterstützung angewiesen. Der Ängste Anstieg der Inflation im Währungsraum beruhe vor allem auf temporären Faktoren, sagte der oberste Ökonom der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf der Handelsblatt Jahrestagung Zukunftsstrategien für Sparkassen und Landesanken. "Es wird Zeit benötigen, bis sich die Inflation um das Niveau herum stabilisiert, das mit unserem Preisstabilitätsziel übereinstimmt", sagte Praet.

Die Inflation im Währungsraum war im Januar auf 1,8 Prozent nach oben geschnellt. Damit rückt die Teuerung in der Euro-Zone wieder sehr nahe an den Zielwert der Notenbank von knapp unter zwei Prozent heran. Doch Praet zufolge, ist für eine nachhaltige Entwicklung der Verbraucherpreise in Richtung der Notenbank-Zielmarke geldpolitische Hilfe weiter notwendig. Die Maßnahmen würden wirken. "Das braucht Zeit und erfordert Entschlossenheit und Geduld."