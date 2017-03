MadridDie Konjunktur in Spanien könnte nach Einschätzung von Regierungschef Mariano Rajoy 2017 besser laufen als bisher gedacht. Die Wirtschaft werde "mindestens" so stark wachsen wie von der Regierung offiziell mit 2,5 Prozent prognostiziert, sagte der Ministerpräsident am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. "Ich kann sagen, dass 2017 für die spanische Wirtschaft ein gutes Jahr sein wird."