Der deutsche Aufschwung hat dank steigender Exporte und Investitionen im Sommer an Kraft gewonnen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis September um 0,8 Prozent zum Vorquartal zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine frühere Schätzung bestätigte. Das ist mehr als im Frühjahr mit 0,6 Prozent, aber weniger als zu Jahresbeginn mit 0,9 Prozent. Ein besseres Abschneiden verhinderten diesmal zurückhaltende Verbraucher: Ihre Konsumausgaben schrumpften erstmals seit fast vier Jahren. Trotzdem gehört Deutschland zu den am schnellsten wachsenden Industrienationen: Die USA schafften nur ein Plus von 0,7 Prozent, die Euro-Zone von 0,6 Prozent und Großbritannien von 0,4 Prozent.

"Deutschlands Erfolgsgeschichte geht weiter und weiter und weiter", sagte ING-Ökonom Carsten Brzeski. Garant dafür sind die gut laufenden Exporte. Sie nahmen mit 1,7 Prozent schneller zu als die Importe mit 0,9 Prozent. Grund ist die verbesserte Weltkonjunktur. "Die Ausfuhrwirtschaft profitiert vor allem von der sich erholenden Wirtschaft in der Euro-Zone", sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Im Vertrauen auf anhaltend gute Geschäfte investierten die Unternehmen mehr, vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge: Diese Ausrüstungsinvestitionen erhöhten sich um 1,5 Prozent. "Nehmen die Investitionen Geschwindigkeit auf, dann wird das Fundament für einen sich selbsttragenden Aufschwung gelegt", erklärte Gitzel. "Unternehmen fragen Produkte anderer Unternehmen nach. Dadurch füllen sich die Auftragsbücher."