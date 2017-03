New YorkDer bekannte Hedgefonds-Manager Jeff Gundlach nimmt kein Blatt vor den Mund. Die US-Notenbank (Fed) werde „im alten Stil“ die Zinsen immer weiter erhöhen, „bis es irgendwo kracht“, sagte der Chef der Firma Double-Line-Capital am Dienstag. Vorausgegangen waren deutliche Worte von Fed-Chefin Janet Yellen, die den Schluss zulassen, dass in der kommenden Woche eine Zinserhöhung ansteht und im Laufe des Jahres noch zwei weitere folgen werden.

Am Mittwoch legte PGIM nach, die Anlagegesellschaft des US-Versicherers Prudential. Investment-Stratege Michael Collins fürchtet, dass die Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump zu einer Überhitzung und damit zu einer zu starken Reaktion der Fed führt. „Mitten in einem angespannten Arbeitsmarkt noch mehr Jobs zu schaffen, kann das Lohnwachstum antreiben und die Fed dazu bringen, die Wirtschaft zu bremsen“, schreibt er.