BerlinDie französische Wirtschaft kommt vor der mit Spannung erwarteten Präsidentschaftswahl besser in Form. Das Bruttoinlandsprodukt stieg von Oktober bis Dezember wegen kauffreudiger Verbraucher und höherer Investitionen der Unternehmen um 0,4 Prozent zum Vorquartal. Das Statistikamt Insee bestätigte damit am Dienstag in Paris eine frühere Schätzung. Im Sommer war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone lediglich halb so kräftig gewachsen.

Im laufenden ersten Quartal könnte die Konjunktur an Stärke gewinnen. So legten die Konsumausgaben im Januar um 0,6 Prozent zum Vormonat zu, nachdem sie im Dezember noch um 1,0 Prozent gesunken waren. Der Einkaufsmanagerindex für Dienstleister und Industrie signalisierte im Februar das kräftigste Wachstum seit fast sechs Jahren. Die EU-Kommission rechnet für dieses Jahr mit einem Wachstum von 1,4 Prozent, nachdem es 2016 noch 1,1 Prozent waren.