Mit 114,6 Prozent steigt das Baromater auf das höchste Niveau seit Oktober 2000, bevor das Platzen der damaligen Internet-Blase die Zuversicht trübte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten diesen Anstieg exakt vorausgesagt.

Besonders bei den Verbrauchern und in der Baubranche wuchs die Zuversicht. Die Einzelhändler sind dagegen weniger optimistisch. In der Industrie und bei den Dienstleistern blieb die Stimmung weitgehend stabil. Besonders stark verbesserte sich das Wirtschaftsklima in Frankreich, den Niederlanden und in Spanien. Auch in Italien ging es bergauf, in Deutschland dagegen minimal bergab.