CincinnatiBei einer Schießerei in einem Club in den USA ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen, mindestens 15 Menschen wurden verletzt. Auslöser sei ein Streit zwischen mehreren Männern gewesen, der dann in einen Schusswechsel ausgeartet sei, zitierte der Sender Fox News am Sonntag den Polizeichef der Stadt Cincinnati, Eliot Isaac. Die Schützen seien in dem darauf folgenden Chaos geflohen.

Dem Sender CNN zufolge stehen die Samstagnächte in dem Club unter dem Motto „Erwachsen und Sexy“. Nur Gäste ab 21 Jahren seien zugelassen, sonst sei der Zutritt ab 18 Jahren. In der Bar habe es bereits in der Vergangenheit gewalttätige Zwischenfälle gegeben, aber nicht in einem derartigen Ausmaß. Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, einige von ihnen wurden noch in der Nacht operiert. Nach Angaben von Isaac war der Zustand eines der Opfer am Sonntag noch „extrem kritisch“.