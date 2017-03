FrankfurtDie Royal Bank of Scotland (RBS) will wegen des Austritts Großbritanniens aus der EU ihre Niederlassungen in mehreren europäischen Ländern aufstocken. Das britische Geldhaus habe bereits heute relativ kleine Büros in Frankfurt, Paris und anderen europäischen Städten, sagte RBS-Aufsichtsratschef Howard Davies am Mittwoch auf einer Finanzkonferenz in Frankfurt. „Ich glaube, dass diese Büros gestärkt werden müssen. Denn wir werden in diesen Büros künftig sicher Dinge tun müssen, die wir bisher von aus London machen.“