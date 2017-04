Um eine möglichst solide Datenbasis für die Studie zu erhalten, flossen langjährig aufgebaute Simulationen, etwa zum Aufbau einer Ladeinfrastruktur, und realitätsnahe Nachfragedaten aus dem vielschichtigen Verkehrsmodell der Stadt München in die Untersuchung ein. Aus dieser Datenbasis hat Berylls drei realistische Mobilitäts-Szenarien entwickelt, von denen eines auch den Pendlerverkehr berücksichtigt. Das Pendler-Szenario zeige, dass sich rund 200.000 private Pkw durch 18.000 autonom agierende Robotaxen ersetzen lassen, so Lienkamp.

Denn die Robotaxen lassen sich vor allem effizienter auslasten als private Pkw, während privat gehaltene Pendlerautos mehr als 95 Prozent der Zeit ungenutzt parken, die Autos der innerstädtischen Bewohner gar 99 Prozent, sind elektrische Robotaxen bis zu 50 Prozent ihres Autolebens on the road. Das sind natürlich theoretische Annahmen, denn das Grundproblem, dass zu Spitzenzeiten mehr „Transportbehältnisse“ benötigt werden als den Rest des Tages, bleibt ja bestehen.

Um reale Preise für die potenziellen Kunden zu ermitteln, wurden zahlreiche Kostenfaktoren einbezogen. So flossen neben Fahrzeug- und Batterieherstellung, Energiekosten, Wartung und Betreuung der Fahrzeuge auch Reinigungs- und administrative Kosten in die Betrachtung mit ein. „Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, könnte dem Nutzer in München eine Mobilitätsflatrate von 99 Euro pro Monat angeboten werden“, sagt Kempf. Pro Kilometer muss der Robotaxi-Nutzer etwa 16 Cent aufwenden, was auf dem aktuellen Niveau des ÖPNV liegt.