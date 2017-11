Auch in Europa? Bisher gibt es große Zellenfertigung fast nur in Asien; in den USA entsteht die so genannte Gigafactory von Panasonic/Tesla.

Wir sehen auch in Europa eine wachsende Nachfrage für Batteriematerialien. BASF beabsichtigt, in Europa branchenführende Produktionsanlagen für Kathodenmaterialien zu bauen; hierfür werden wir in einem ersten Schritt bis zu 400 Millionen Euro investieren.

Wie wichtig ist das Batteriezellengeschäft für BASF als weltgrößten Chemiekonzern?

Die Zukunft der Elektromobilität hängt von Batterien ab, die eine höhere Energiedichte, größere Leistung, längere Lebensdauer bei hoher Zuverlässigkeit und zu niedrigeren Kosten bieten können. In diesen Bereichen kann die chemische Industrie eine bedeutende Rolle spielen. Es geht derzeit vor allem darum, die zukünftige Leistung und Zuverlässigkeit von Batterien für die Elektromobilität zu erhöhen. Als größter Chemielieferant der Automobilindustrie verfügt die BASF über die globale Reichweite, die umfangreichen technischen Ressourcen und die finanzielle Stärke, um hier einen bedeutenden Beitrag zu leisten. Hierzu gehört die Entwicklung von Kathodenmaterialien mit hohem Nickelgehalt und hoher Energieleistung, um die Reichweite batteriebetriebener Fahrzeuge zu erweitern.