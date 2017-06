Wann immer auf den Servern seines Unternehmens Tutao die E-Mails in Massen eintreffen – Matthias Pfau freut sich. Von Hannover aus betreibt der Informatiker einen verschlüsselten E-Mail-Dienst, den mehr als zwei Millionen Kunden nutzen, um spitzelsicher elektronische Post zu verschicken. In Zeiten ständiger Hackerattacken und datenhungriger Nachrichtendienste wächst das Geschäft: Alleine in den vergangenen zwei Monaten gewann der Service weltweit 400 000 neue Nutzer.