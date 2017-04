"Wir sollten keine Designerbabys züchten und die menschliche Keimbahn nicht antasten“, sagte Charpentier der WirtschaftsWoche.

Charpentier gilt als Erfinderin von Crispr-Cas9, einer neuen hochpräzisen Technik des Genome Editing, die erst seit wenigen Jahren angewandt wird. Auf das Gene Editing werden weltweit große Hoffnungen gesetzt, sein Einsatz ist aber auch umstritten. So hatten chinesische Forscher im November 2016 für Aufsehen gesorgt, als sie Versuche an menschlichen Embryos mit Crispr-Cas9 publik machten. Theoretisch ließen sich damit Menschen mit ausgewählten genetischen Eigenschaften produzieren, die sie an ihre Kinder weiter vererben könnten. Charpentier lehnte in dem Interview solche Bestrebungen ab und rief zu einer internationalen Ethik-Debatte auf, wie diese Technologie eingesetzt werden sollte: "Wichtig ist, dass wir einen weltweiten Konsens finden.“