In der Volksrepublik, dem größten Pkw-Markt der Welt, fuhr Audi früher den Konkurrenten Mercedes und BMW davon. Nun konnten auch Zuwächse in Europa und den USA im ersten Quartal die Absatzschwäche in China nicht wettmachen. Der Stuttgarter Konkurrent Mercedes, der in China lange unter hausgemachten Problemen gelitten hatte, kriegte zuletzt die Kurve - in den ersten drei Monaten des Jahres glänzten die Schwaben mit einem überraschend großen Gewinnsprung. Der weltweite Absatz der Marke mit dem Stern zog vor allem dank besserer Geschäfte in der Volksrepublik um 16 Prozent auf 560.625 Fahrzeuge weltweit an. Die Marke BMW, seit 2016 auf Platz 2 im Premiumsegment zurückgefallen, kam im ersten Quartal auf 503.445 verkaufte Wagen (plus 5,2 Prozent).