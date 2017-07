Selbstverständlich braucht fast niemand ein SUV, um in Deutschland weitläufige Ländereien zu befahren. Gekauft werden sie trotzdem und zwar vor allem, weil ein SUV einfach bequem ist, mehr Platz und zudem gute Übersicht über das Verkehrsgeschehen bietet. Der SUV-Boom ist übrigens kein deutsches Phänomen. In der ganzen Welt werden massenhaft SUV gekauft. Alleine in Deutschland entschieden sich im ersten Halbjahr mehr als 400.000 Menschen für ein solches Fahrzeug.

12.865 davon wählten einen Audi Q5. Wir wollten nachfahren, was zur Entscheidungsfindung beiträgt und orderten einen Q5 mit dem 142 kW/190 PS starken Vierzylinder als Testwagen.