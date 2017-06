Liebe steckt oft im Detail – auch beim neuen, ab 80.900 Euro erhältlichen Audi RS 5. Erst beim genauen Hinsehen entdeckt man die vielen kleinen Design-Kniffe, auf die man in Ingolstadt bei der zweiten Generation des Sport-Coupés gesetzt hat. Die Kotflügel sind im Vergleich zum S5 rundherum um 1,5 Zentimeter in die Breite gewachsen, an Scheinwerfern sowie Rücklichtern gibt es dezente Luftein- und Auslässe, welche die Karosserie optisch weiter in die Breite ziehen sollen. Optional sind ein Carbon-Dach (plus 3.500 Euro und minus drei Kilogramm) sowie ein Kohlefaser-Paket erhältlich, das Lufteinlässe, Schweller und Außenspiegel in den leichten Werkstoff hüllt. Besonders in der neuen RS-5-Exklusivfarbe „Sonoma Green“ ist das Sportcoupé ein Hingucker.