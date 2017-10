Keine Frage, es ist höchste Zeit für einen neuen Audi A8. Die Ingolstädter Luxus-Limousine sah zuletzt nicht nur rein äußerlich alt aus. Sie verlor gegen die Oberklasse-Konkurrenz aus Stuttgart und München auch stückzahlenmäßig mehr und mehr an Boden und musste zum Ende des Modellzyklus in Deutschland sogar den dritten Platz hinter der S-Klasse und dem Siebener an den Porsche Panamera abtreten. Das soll sich gründlich ändern.