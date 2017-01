Die Vernetzung von Kraftfahrzeugen verändert nicht nur die Technik des Autofahrens, sondern auch die Autoversicherung. „Sage mir, wie Du fährst, und ich sage Dir, was es kostet“ – mit diesem Motto gehen die Versicherer zusehends meist auf junge Autofahrer zu. Und mittlerweile existieren in Deutschland annähernd 100.000 Policen, in die dieses Prinzip eingeflossen ist. In Großbritannien sind es bereits eine Million.