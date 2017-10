 Mitsubishi will Absatz kräftig steigern

Mitsubishi will den Skandal um manipulierte Spritverbrauchtests mit einem ehrgeizigen Wachstumsziel hinter sich lassen. Absatz und Umsatz sollen in den drei Geschäftsjahren bis Ende März 2020 um 30 Prozent steigen, wie der siebtgrößte japanische Autobauer am Mittwoch mitteilte. Die jährliche Verkaufszahl solle auf bis zu 1,3 Millionen und die operative Marge auf mindestens sechs von derzeit 0,3 Prozent zulegen. Dazu will der Konzern die jährlichen Investitionen um 60 Prozent und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 50 Prozent erhöhen. Insgesamt seien in dieser Zeit Investitionen von mehr als umgerechnet 4,5 Milliarden Euro geplant.