Zwölf Monate lang hat die Mobilitätsmarke Moia ein Konzept ausgearbeitet, wie VW sich die Mobilität in den Megametropolen vorstellt. Auf der „Techcrunch“-Konferenz in Berlin zeigt die Marke nun den „Pluto“. Ein Fahrzeug, mit dem VW den großen Mobilitätsdiensten den Rang ablaufen will.