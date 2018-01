2017 hat Bosch seine Anlasser-Sparte nach China verkauft – jetzt geht sie in die Eigenständigkeit. Im Interview spricht Chef Ulrich Kirschner über Expansionspläne und das Verhältnis zu den chinesischen Eigentümern.

"Chinesen sichern sich deutsche Auto-Technologie" oder "Bosch verkauft Traditionsbereich nach China" – so lauteten die Schlagzeilen, als im Mai 2017 der Verkauf der Anlasser-Sparte von Bosch an einen chinesischen Konzern bekannt wurde. 1914 hatte Bosch den ersten elektrischen Anlasser vorgestellt, doch für das heutige Großunternehmen ist die Richtung klar: Autonomes Fahren statt Anlasser. Bosch selbst sprach von der "komplexesten Ausgründung der Unternehmensgeschichte" – schließlich war die Sparte SG (Starter Motors & Generators) seit Jahrzehnten etabliert und auf über 7000 Mitarbeiter weltweit angewachsen. Inzwischen ist der Prozess abgeschlossen, ab sofort firmiert der Bereich als SEG Automotive GmbH mit Sitz in Stuttgart – und der Name wird ganz international Englisch ausgesprochen. Das ergänzte E deutet auch die Ausrichtung des neuen Unternehmens an: „Components for Electrification“.

Anzeige

Im Interview spricht Geschäftsführer Ulrich Kirschner über den Verkaufsprozess, Expansionspläne und das Verhältnis zu den chinesischen Eigentümern.

Zur Person Ulrich Kirschner Ulrich Kirschner ist Geschäftsführer der SEG Automotive GmbH. Seit 2010 leitete er die Sparte Starter & Generatoren der Robert Bosch GmbH, die jetzt den Kern von SEG Automotive bildet. Zuvor war er in unterschiedlichen Funktionen bei Bosch tätig, unter anderem auch in den USA, China und Malaysia.

WirtschaftsWoche Online: Bislang waren Sie Teil von Bosch, jetzt agieren Sie eigenständig. Wo spüren Sie diese neuen Freiheiten?

Ulrich Kirschner: Ich habe seit fast 30 Jahren für Bosch gearbeitet, das kann ich natürlich nur teilweise ausblenden. Wir sind erst wenige Tage eigenständig aktiv, deshalb ist es noch zu früh, um über neue Freiheiten zu reden. Anders gefragt: Hätten die Pläne, die Sie jetzt für die Zukunft haben, unter der Führung von Bosch genauso ausgesehen?

Seit 2015 haben wir an der Neuaufstellung der Sparte Starter & Generatoren gearbeitet. Das war ein ergebnisoffener Prozess. An dessen Ende hätte eine vertiefte Zusammenarbeit mit einem anderen Unternehmen oder eben ein Verkauf stehen können. In den Verhandlungen mit zahlreichen Interessenten haben wir klar gemacht, dass wir einen Partner suchen, der unsere Pläne unterstützt. Und da hat sich sehr früh abgezeichnet, dass ZMJ unser Wunschpartner ist. Sprich: Die Pläne sind nicht in den vergangenen Tagen entstanden, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses.

Starter und Generatoren : Bosch verkauft Traditionsbereich nach China Bosch verkauft seinen traditionsreichen Geschäftsbereich Starter und Generatoren nach Fernost. Der neue Eigentümer aus China wolle alle knapp 7000 Mitarbeiter in 14 Ländern weltweit übernehmen, teilt Bosch mit.

Können Sie die Pläne kurz umreißen?

Derzeit sind wir mit Starter und Generatoren im Bereich Verbrennungsmotoren tätig. Es ist bekannt, dass der Verbrennungsmotor – egal ob Benzin oder Diesel – sinkende Wachstumsraten haben wird. Wir haben mit unserer Boost Recuperation Machine (BRM) ein Produkt entwickelt, mit dem wir Herstellern eine einfach zu integrierende Hybridisierung ermöglichen – und das kostengünstig. Zudem wird die weitere Elektrifizierung in Zukunft sehr wichtig. Wenn Sie größere Elektromotoren als einen Startermotor bauen, treten Sie dann nicht in Konkurrenz zu ihrem früheren Eigentümer Bosch?

Es ist nicht so, dass Verbrenner in zehn Jahren verschwinden. Dann werden immer noch ungefähr 75 Prozent aller Neuwagen einen Verbrenner haben und damit unsere Produkte benötigen. In dem Bereich E-Mobility, könnte es zukünftig womöglich zu einer Wettbewerbssituation kommen.

Benziner und Diesel : Wie Autobauer den Verbrenner retten wollen Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch. Trotzdem rüsten die Autobauer Benzinmotoren auf. Sie schaffen wahre Hightech-Kraftwerke. Ob sich der Aufwand lohnt, ist fraglich.