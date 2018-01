Eigentlich schien bereits alles klar. Qualifizierte Mitarbeiter, Osteuropa vor der Haustür und dann noch die A4 in nächster Nähe. 1,4 Milliarden Euro wollte der chinesische Automobilzulieferer Beijing WKW in Rothenburg in Sachsen investieren, um dort Autos „Made in Germany“ zu produzieren. Gegen drei Regionen hatte sich der 5000-Seelen-Ort im vergangenen Mai durchgesetzt. „Die Investition ist der Motor, welcher der Region so lange gefehlt hat“, sagte Bürgermeisterin Heike Böhm damals der WirtschaftsWoche.

Nun scheint der Deal vorerst geplatzt. Der Vorstandschef des Pekinger Unternehmens schrieb am Montag in einem Brief an das Landratsamt, man habe die Faktoren ausführlich gegeneinander abgewogen, sich dann aber gegen den Kauf entschieden. Die Fläche, die anfangs als „ideal“ bezeichnet wurde, soll nun plötzlich zu klein sein. Die Autobahn nach Dresden und der Logistikknoten in Leipzig? Spielen plötzlich keine Rolle mehr.