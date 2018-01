Der französische Autobauer Renault hat in Deutschland bei Elektrofahrzeugen die hiesigen Wettbewerber abgehängt. 2017 habe Renault mit den Modellen Twizy, Zoe und Kangoo Z.E. erstmals über 5000 Autos verkauft, sagte Renault Deutschland-Chef Uwe Hochgeschurtz am Mittwoch in Düsseldorf. "Das ist ein kräftiges Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr." Der Marktanteil bei batteriebetriebenen Fahrzeugen liege per Ende November bei 17,3 Prozent. "Damit ist Renault die Nummer eins in Deutschland bei Elektrofahrzeugen."

Bestseller sei der Zoe gewesen, der eine Fahrreichweite von 300 Kilometern habe. Hochgeschurtz kündigte an, Renault werde 2018 erstmals einen elektrisch betriebenen 3,5-Tonner auf den Markt bringen. Kunden aus dem Bereich Logistik und Internethandel hätten starkes Interesse signalisiert. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) wurden 2017 in Deutschland insgesamt 25.056 Elektrofahrzeuge zugelassen, doppelt so viele wie im Vorjahr.