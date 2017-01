Fahrzeug: Tucker 48

Baujahr: 1948

Schätzwert: 1,6 bis 2,1 Millionen Dollar

Auktionshaus: RM Sotheby's

In Europa ist die Marke Tucker kaum bekannt, in den USA dafür umso mehr. Der Wagen mit dem markanten Drei-Augen-Gesicht sorgt bis heute für Kontroversen – und wird im Vorfeld der RM-Sotheby's-Auktion in Arizona am kommenden Wochenende auf bis zu 2,1 Millionen Dollar geschätzt. Für einige US-Autoenthusiasten ist keine Sammlung ohne den Tucker – Spitzname "Car of Tomorrow" – vollständig.

Die braune Limousine, Baujahr 1948, ist ein Scheunenfund und wurde 33 Jahre nicht bewegt. Dennoch sind alle Papiere erhalten, zuletzt gehörte er einem Sammler der Marke. Der 355 Kubik-Inch große V8 (166 PS) ist so gut wie neu – er hat lediglich 7900 Meilen auf der Uhr.