Wir schreiben das Jahr 1970: Porsche gewinnt mit dem 917K („K“ für „Kurzheck“) zum ersten Mal die 24 Stunden von Le Mans. Am Steuer: Hans Herrmann und Richard Attwood. Der in der rot-weißen Lackierung des „Porsche Team Salzburg“ gestaltete Rennwagen steht heute im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen.