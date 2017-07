Geld verdienen geht in der Automobilbranche derzeit am besten mit SUV. Kein Wunder also, dass Land Rover Oberwasser hat: Die Kunden kommen zuhauf in die Schauräume und die Geschäfte der Briten entwickeln sich prächtig. Damit sich zukünftig noch mehr Käufer von den englischen Geländegängern angesprochen fühlen, wird das Angebot ausgebaut. Ab sofort steht mit dem Velar die vierte Range-Rover-Baureihe beim Händler, und zielt mit Preisen ab 56.400 Euro unter anderem auf die Kundschaft, die bislang in Zuffenhausen zugeschlagen hat.