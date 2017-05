Dass man bei Rolls-Royce so einiges gewohnt ist, was die automobilen Neigungen und individuellen Wünsche der Käufer angeht, versteht sich eigentlich von selbst. Der Kunde ist König. Kein Modell der britischen Luxus-Marke verlässt die Werkshalle ohne eine dicke Extraportion Sonderausstattung. Bei Rolls-Royce läuft das unter dem Namen Bespoke. Gemacht wird so ziemlich alles, was nicht gegen Sicherheit und gute Sitten verstößt.