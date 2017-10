GM hatte zwar von PSA Peugeot Citroen gut zwei Milliarden Euro für Opel und die britische Schwester Vauxhall sowie für das europäische Geschäft der Autobank GM Financial erhalten. Zugleich musste der Detroiter Konzern aber hohe Pensionsverpflichtungen für Opel begleichen. Außerdem fielen steuerliche Vorteile weg, die GM wegen der jahrelange Verluste von Opel bisher verbuchten konnte.

Ohne den Sondereffekt übertraf GM allerdings die Erwartungen von Analysten mit einem Betriebsgewinn von 2,5 Milliarden Dollar. An der Börse kam zudem gut an, dass der größte US-Autobauer seine Gewinnprognose für dieses Jahr bekräftigte. Die Aktie legte im frühen Handel an der New Yorker Börse zwei Prozent zu.