Haben Sie bei der Überschrift gestutzt? Wie kann der Autor nur behaupten, der neue VW Arteon sei auch nur irgendwie zwischen einem perfekten, aber schnöden Massenmobil wie dem Golf und einem quasi handgeschnitzten Luxusfahrzeug wie dem inzwischen leider eingestellten Phaeton anzusiedeln? Kann er, denn tatsächlich ist es durchaus okay, beide Fahrzeuge ins Spiel zu bringen. Fangen wir oben an: Der Arteon soll bei Volkswagen gleich zwei Modelle ersetzen. In erster Linie natürlich den Passat CC, jene schön gezeichnete Coupé-Mittelklasse, die für die Wolfsburger zwischen 2008 und 2016 zu einem überraschenden Erfolg wurde – und zu einem veritablen Problem für die normale Passat-Limousine. Aber nach VW-Vorstellungen soll der Arteon eben durchaus auch den einen oder anderen Phaeton-Fan bei der Marke halten, denn der Luxusliner wird ebenfalls seit letztem Jahr nicht mehr produziert.