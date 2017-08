Die Deutsche Bank holt im Zuge der Integration der Postbank deren Chef Frank Strauß in den Konzernvorstand. Wie Deutschlands größtes Geldhaus am Dienstag mitteilte, soll der 47-Jährige ab 1. September gemeinsam mit dem stellvertretenden Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing das Privat- und Firmenkundengeschäft des Finanzkonzerns leiten. Strauß bleibt zudem Vorstandsvorsitzender der in Bonn ansässigen Postbank. Der aus Schleswig-Holstein stammende Bankmanager hatte seine Karriere bei der Deutschen Bank begonnen und war 2011 zunächst als Vertriebschef zur Postbank gegangen.