Platz 10: UBS

Die Schweizer Großbank UBS zählt zu den größten Vermögensverwaltern und hat ihren Sitz in Zürich. Im ersten Halbjahr 2017 erzielte sie Erlöse in Höhe von 810 Millionen Dollar im Investmentbanking. Das sind gute 2,2 Prozent des weltweiten Ertragspools. Für das kommende Halbjahr kündigt UBS Transaktionen mit einem Volumen von 99,7 Milliarden Dollar an. Quelle: Dealogic