Die Beratungsfirma Oliver Wyman bezifferte die möglichen Job-Verluste für Großbritannien in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung auf bis zu 40.000. Auch eine führende britische Finanzpolitikerin warnte am Dienstag vor einem harten Brexit, bei dem das Land jeden Zugang zum europäischen Binnenmarkt verlöre.

"Der Abgrund, vor dem die Unternehmen im April 2019 stehen, ist Grund zur Sorge, besonders für den Finanzsektor", erklärte die Vorsitzende eines Finanzausschusses im britischen Unterhaus, Nicky Morgan. Daher müsse es Übergangsregeln für einen Austritt aus der Union geben, forderte sie. "Richtige Regeln zu vereinbaren, wird entscheidend dafür sein, die Bedeutung der Londoner City als globales Finanzzentrum zu sichern", erklärte Morgan.