JP Morgan will die Einsparungen durch die US-Steuerreform für Milliarden-Investitionen nutzen. Wie die größte Wall-Street-Bank am Dienstag mitteilte, will sie in den kommenden Jahren rund 20 Milliarden Dollar investieren - unter anderem in die Neueröffnung von 400 Filialen. Dafür will das Institut 4.000 neue Mitarbeiter einstellen. 20.000 Mitarbeiter erhalten zudem eine Gehaltserhöhung von durchschnittlich zehn Prozent. Analysten schätzen, dass das Geldhaus wegen der größten Steuerreform seit Jahrzehnten künftig jährlich etwa vier Milliarden Dollar spart.