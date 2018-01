Erste Methode: Balance Sheet-Investment

Ein Investment aus der eigenen Bilanz heraus dürfte am schnellsten realisierbar sein. Organisatorische Vorarbeit ist kaum notwendig, sobald ein Bankenbereich ein Fintech-Investment durchführen möchte, kann agiert werden. Die Geschwindigkeit hat aber ihren Preis. Venture Capital ist nicht umsonst eine eigenständige Branche, die gewissen Regeln unterliegt und in der erfolgreiches Agieren spezifisches Know-how erfordert. Mit dem Direktinvestment darf sich der zuständige Banker letztlich in Unternehmensbewertung, Due Diligence und Beteiligungsvertragsgestaltung versuchen. Doch selbst, wenn bei diesen Schritten alles gutgehen sollte, muss die Beteiligung gemanagt werden. Wer aber koordiniert diese Arbeit bei fünf, zehn oder gar 15 Investments? Und wer sucht Beteiligungsmöglichkeiten nach welchen Vorgaben mit welchem Budget? Über ein solches „Zufallsprinzip“ dürfte die Strategie einer Bank in Sachen Investments in externe Innovation kaum effektiv sein.