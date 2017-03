DüsseldorfEr war ein Enkel des legendären US-Milliardärs John D. Rockefeller und das jüngste von sechs Kindern dessen einzigen Sohns John D. Rockefeller Junior: David Rockefeller Senior. Jetzt ist der 101-Jährige ehemalige Star-Banker in seinem Haus in Pocantico Hills im US-Bundesstaat New York gestorben. Er sei friedvoll aus dem Leben geschieden, so ein Sprecher der Familie.

David Rockefeller Senior war das einzige noch lebende Kind von John D. Rockefeller Junior, der unter anderem das Gebäude-Ensemble „Rockefeller Center“ während der Weltwirtschaftskrise in den 1930er-Jahren hatte errichten lassen.