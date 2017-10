RomItalien hat Regierungskreisen zufolge den Brückenkredit für die insolvente Fluggesellschaft Alitalia verlängert. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von einem Regierungsvertreter. Details wurden zunächst nicht bekannt. Im Mai hatte der Staat einen Kredit von 600 Millionen Euro über sechs Monate zur Verfügung gestellt, eine Verstaatlichung aber ausgeschlossen. Am Montag läuft die Bieterfrist für die angeschlagene Airline ab. Der irische Billigflieger Ryanair hatte kürzlich sein Übernahmeangebot zurückgezogen. Die Lufthansa hingegen zieht nach Worten von Konzernchef Carsten Spohr ein Engagement nach einem möglichen Umbau in Betracht.