DüsseldorfDie Deutsche Post will nun auch selbstfahrende Modelle ihres elektrischen Lieferwagens Streetscooter testen. Der Konzern werde den Einsatz von technisch aufgerüsteten Streetscootern erproben, die Zustellern beim Verteilen von Briefen und Paketen eigenständig folgen können, sagte ein Post-Sprecher am Dienstag. Einige Fahrzeuge sollten mit entsprechender Technik ausgestattet werden.

Die Post ist mit dem Streetscooter zu einem großen Hersteller von Elektro-Fahrzeugen aufgestiegen. Derzeit laufen die Planungen für eine zweite Fabrik im nordrhein-westfälischen Düren. Nach deren Fertigstellung können dann insgesamt 20.000 Streetscooter jährlich in zwei Standorten produziert werden. Rund 3000 Streetscooter sind für die Post im Einsatz, mittelfristig will der Konzern seine gesamte Brief- und Paketzustellflotte von knapp 50.000 Fahrzeugen durch die Elektro-Wagen ersetzen. Streetscooter werden aber auch an Kunden außerhalb des Konzerns verkauft - etwa an Bäckereien, Handwerker oder Kommunen.