BerlinNeben den großen AKW-Betreibern kann auch die Deutsche Bahn mit einer Rückzahlung von Atomsteuer rechnen. Als Mitgesellschafter des AKW Neckarwestheim habe die Bahn Brennelementesteuer abführen müssen und profitiere nun von der Rückzahlung, sagten Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Dies könnte mit Zinsen einen Betrag von um die 100 Millionen Euro ausmachen. Ein Bahnsprecher wollte sich dazu nicht äußern.

Der Verband der Bahn-Konkurrenten – das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE) – verlangte eine Beteiligung an den Erstattungen. Die Unternehmen sind auf den speziellen Bahnstrom angewiesen, die der Staatskonzern an sie weiterverkauft. Preiserhöhungen dafür seien auch mit der Zahlung der Atomsteuer begründet worden, heißt es in einem Brief des NEE an die Bahn. „Wir gehen nun davon aus, dass die seitens des Bundes zu erstattenden Beträge auch an die Bezieher von Bahnstrom durchgereicht bzw. erstattet werden und würden hierzu gern sehr zeitnah ihre Einschätzung zum Vorgehen erfahren.“