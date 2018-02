Die Lufthansa hat mit der Gewerkschaft Verdi einen neuen Tarifvertrag für rund 33.000 Mitarbeiter von Bodendiensten ausgehandelt. So sei jetzt auch für die größte Beschäftigtengruppe eine langfristige Vereinbarung getroffen worden, erklärte Personalchefin Bettina Volkens am Mittwoch. "Damit haben wir für alle großen Mitarbeitergruppen der Lufthansa in Deutschland Tariffrieden erzielt."

Die Entgelte steigen über eine Laufzeit von 33 Monaten um bis zu sechs Prozent. Die Beschäftigten am Boden, der Lufthansa-Service Group (LSG) sowie von Lufthansa Systems, Technik und Cargo erhalten die Lohnerhöhungen in zwei Stufen: Ab dem 1. Februar 2018 zahlt die Lufthansa drei Prozent mehr, ab 1. Mai 2019 erneut bis zu drei Prozent. Die Erhöhung in der zweiten Stufe ist über eine Basisanhebung von 1,8 Prozent hinaus abhängig von den Renditen in den einzelnen Geschäftsfeldern.